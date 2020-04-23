المغرب يسجل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الخميس، بأن وزارة الصحة المغربية أعلنت عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، رصدت وزارة الصحة المغربية، حالة وفاة واحدة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 144 حالة؛ بينما جرى تسجيل 9 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 359 حالة.

وأكدت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 14018 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد قررت تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى 20 مايو المقبل.

وقالت الحكومة المغربية، إنها صادقت على تمديد حالة الطوارئ الصحية "في كافة أنحاء البلاد لمواجهة تفشي الفيروس، وذلك لمدة 4 أسابيع أخرى بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل الجاري".

القرار جاء خلال اجتماع استثنائي للحكومة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني بحضور كل من وزيري الداخلية والصحة لمتابعة إجراءات مكافحة الفيروس، وفق وكالة الأنباء المغربية.