نيوكاسل يزاحم باريس على صفقة نجم تشيلسي

أكدت شبكة (إي إس بي إن) الأمريكية، أن نيوكاسل الإنجليزي يخطط لضم جناح تشيلسي، البرازيلي ويليان، في صفقة انتقال حر في النافذة الصيفية القادمة.

وينتهي عقد ويليان مع البلوز هذا الصيف، وأكد أنه لن يُجدده، وبالتالي الرحيل الحتمي في نافذة الانتقالات القادمة، وهو وضع جذب أنظار باريس سان جيرمان الفرنسي خاصة مع إمكانية الحصول على خدماته مجانًا.

وانضم نيوكاسل لمزاحمة باريس على صفقة ويليان ، وذلك في إطار تداعيات بيعه المحتمل لصندوق استثماري سعودي، يتوقع أن يضخ أموال لا حصر لها في نوافذ الانتقالات القادمة.

وبات يتم ربط الماكبايس بأسماء كبيرة مثل مهاجمىّ باريس سان جيرمان ونابولي، الأوروغوياني إدينسون كافاني والبلجيكي درايس ميرتنز، وهما بالمناسبة لديهما نفس الوضع التعاقدي لـ ويليان، حيث ينتهي عقديهما مع أنديتهما في الصيف.