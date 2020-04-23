بعد تعافيه من كورونا.. توم هانكس في لفتة إنسانية مع طفل أسترالي

أرسل نجم هوليوود توم هانكس خطابا وآلة كاتبة تحمل اسم العلامة التجارية "كورونا" إلى صبي أسترالي كتب له يشكو من التنمر بسبب اسمه، وهو كورونا، حسبما ذكرت شبكات تلفزيون أسترالية، الخميس.

وراسل كورونا دي فريس (8 سنوات) من غولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية، هانكس الذي أمضى هو وزوجته ريتا، أكثر من أسبوعين، في الحجر الصحي بالمنتجع الأسترالي، بسبب إصابتهما بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وذكرت القناة السابعة التلفزيونية أن الصبي كتب إلى هانكس يقول: "سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا.. هل أنتما بخير؟".