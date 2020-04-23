برلماني: رفع سن المعاش للأطباء إضافة كبيرة للكادر

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون تعديل «المهن الطبية» وتطبيق زيادة البدل ورفع سن معاش الأطباء خطوة جيدة طال انتظارها وخاصة رفع سن المعاش للأطباء من هم بصحة جيدة في التخصصات التي نحتاج إليها.





وأضاف رضوان في تصريح خاص إلى "بوابة الفجر"، أن رفع سن المعاش للأطباء سوف يكون إضافة كبيرة للكادر الطبي كخبرة وتعليم، مؤكدًا أنه سوف يُسهم في سد العجز في الأطباء وخاصة الاستشاريين وأصحاب الخبرات في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد بسبب وباء الكورونا.





وأشار عضو صحة النواب، أن زيادة بدل المهن الطبية قرار إيجابي يليق بالخدمة التي يقدمها الأطباء والمعاونين في المنظومة الطبية، مشيرًا إلى أهمية أن يشمل القرار التمريض والفننين والمراقبين الصحيين لما يؤدونه من دور لا يمكن إنكاره في القطاع الصحي.





جدير بالذكر أنه قد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.



