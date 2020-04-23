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تسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين بكفرالشيخ

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:40 م
المحافظ
المحافظ
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور عمرو البشبيشي، نائبه، ورؤساء المراكز والمدن، وعادل بزاوي، مدير الشئون القانونية.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أنه تم تسليم 11 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم منير محمد فرحات من مركز بلطيم، محمد فوزي محمد مريكب، جمال أبو زيد الديباوي، رمزي علي إبراهيم أبو سعدة من مركز دسوق، مصطفى يوسف الزاهد، من مركز سيدي غازي، كامل فوزي جبر من مركز مطوبس، عبدالمجيد عبده، من مركز دسوق، عمر عطيه محمد، فؤاد السيد علي، نادية عبدالنبي رمضان، من مركز الحامول، رشوان عبدالباري موسي الزعيقي، من مركز مطوبس.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك تصل عقود التقنين إلى 413 عقد تقنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

كما شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على استمرار الحملات المكبرة على مدار اليوم للتصدي بكل حزم لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي من دون ترخيص، والتصدي لبعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.

ونوه بأن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية في أثناء تطبيقها الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال والتعدي على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون، وفتح طرق لتتقنين أوضاع بعض المواطنين الذين استولوا على أراضٍ مملوكة للدولة، وأنه لا تهاون مطلقا في الاعتداء على الرقعة الزراعية

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محافظ كفرالشيخ تقنين أراضي اللواء جمال نور الدين إزالة مخالفات أراضي الدولة

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