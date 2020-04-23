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السفير الصين لدى لندن: لم نتستر على تفشي فيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
لم تقم سلطات الصين بالتغطية على تفشي فيروس كورونا الجديد، لذا يجب على الولايات المتحدة ألا تسعى إلى التنمر على الجمهورية الشعبية بطريقة تذكرنا بالحروب الاستعمارية الأوروبية في القرن التاسع عشر، كما صرح السفير الصيني في لندن، اليوم الخميس.

وقال ليو شياو مينج: "أسمع الكثير من هذه التكهنات، هذه المعلومات المضللة حول أن الصين تتستر، حول إخفاء الصين لشيء ما - هذا ليس صحيحًا. كانت الحكومة الصينية شفافة وسريعة للغاية لتبادل البيانات."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "بعض الدول الأخرى - محاكمها المحلية رفعت دعوى قضائية ضد الصين - هذا أمر سخيف. يريد بعض السياسيين، وبعض الناس، أن يلعبوا دور رجال الشرطة في العالم - هذه ليست عصر دبلوماسية الزوارق الحربية، ليست هذه الحقبة عندما كانت الصين مجتمعًا شبه مستعمر وشبه إقطاعي".

وأردف "ليو": "هؤلاء الناس ما زالوا يعيشون في الأيام الخوالي - يعتقدون أنهم يستطيعون التنمر على الصين، يعتقدون أنهم يستطيعون التنمر على العالم. إن الصين ليست عدوًا للولايات المتحدة - إذا اعتبرت الصين عدوًا فإنها اختارت الهدف الخاطئ."

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