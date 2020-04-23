تعرف على موعد مسلسل البرنس في رمضان والقناة الناقلة له

يبحث المواطنين عن موعد مسلسل البرنس المقرر عرضه في شهر رمضان الكريم، حيث يتم عرض أولى للفنان محمد رمضان، اعتبارًا من غدا الجمعة، ويستمر طيلة الشهر الفضيل.





ويتم عرض مسلسل البرنس على قناة "dmc" يوميًا في تمام الساعة 7:45، والإعادة تكون في تمام الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.





ويعتبر مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وعدد من الفنانين.





ويعود محمد رمضان للعمل مع المخرج محمد سامي بعد تقديمهما مسلسل الأسطورة لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا، وبعد فيلم جواب اعتقال الذي نجح بشدة عام 2017.