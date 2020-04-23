Advertisements

الوزراء: تحديد موعد امتحانات الثانوية والجامعات نصف رمضان (فيديو)

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا ندرس إعادة قطاعات هامة جدًا للعمل مثل قطاع السياحة الداخلية، وكيفية وضع إجراءات احترازية كثيرة وتطبيقها بصورة واضحة.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات الجديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه في النصف الثاني من رمضان سنعلن المواعيد النهائية للامتحانات الخاصة بالطلبة للسنوات العامة للكليات الجامعية والمعاهد والثانوية العامة والدبلومات الفنية، مع ضرورة وضع آليات واضحة لأداء الامتحانات مع ضمان أكبر مساحة من التباعد بين الطلبة للحفاظ على سلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات عزل محافظات بوابة الفجر امتحانات الثاوية الفجر الجامعات الثانوية العامة أخبار مصر

أخبار تهمك

جامعة القاهرة تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. وجهود الفرق البحثية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء: عودة بعض الخدمات الأسبوع المقبل لطبيعتها (فيديو)

منذ 36 دقيقة

خبر سار.. الصحة تكشف معدل الإصابة بفيروس كورونا في مصر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تتوقع الوصول لعدد جديد من الإصابات بكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف مفاجأة بشأن عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن المحلات التجارية

منذ 37 دقيقة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول بيان صحفي من اجتماع مجلس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

أخر تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة توجه بإجراء فحوصات كورونا على الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بعد قليل

مرضى مركز غنيم للكلى بالمنصورة يحتفلون بأعياد الربيع (صور)

"كارفور" يعلن إصابة عامل بأحد الفروع بفيروس كورونا المستجد

"الإفتاء" تكشف حكم صلاة الجماعة في رمضان

نصائح مهمة في رمضان منعا للإصابة بكورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:04 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

09:24 ص

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن المحلات التجارية

03:22 م

عاجل.. أول بيان صحفي من اجتماع مجلس الوزراء

12:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم