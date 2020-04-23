محكمة ألمانية تفتتح أول محاكمة للتعذيب في سوريا

وجهت إلى اثنين من المشتبه بهم من أعضاء الأجهزة الأمنية للرئيس السوري بشار الأسد اتهامات بالتعذيب والاعتداء الجنسي، اليوم الخميس أمام محكمة ألمانية، في ما يقول المحامون، إنها المحاكمة الأولى لجرائم حرب من قبل عملاء الحكومة السورية.





اتهم أنور ر.، ضابط استخبارات سابق تقدم بطلب للجوء في ألمانيا قبل ست سنوات بعد مغادرته سوريا، بارتكاب 58 جريمة قتل في سجن دمشق حيث يقول المدعون، إن ما لا يقل عن 4000 من نشطاء المعارضة تعرضوا للتعذيب في عامي 2011 و 2012.





شعر رمادي، مع رقعة صلعاء ولديه شارب ويرتدي نظارة وسترة داكنة، جلس بهدوء خلف مقصورة زجاجية أقيمت بموجب قواعد النظافة التي اعتمدتها المحكمة ضد تفشي فيروس كورونا. وشملت التهم التي تلاها اغتصابًا واحدًا على الأقل واعتداءات جنسية متعددة.





المشتبه به الثاني، إياد أ.، 43 عامًا، المتهم بتسهيل تعذيب 30 ناشطًا معارضًا على الأقل اعتقلوا بعد مظاهرة مناهضة لـ"الأسد" في 2011، غطى وجهه بغطاء سترته الرمادية أثناء جلوسه في المحكمة. وصل إلى ألمانيا في أبريل 2018.





كرر مترجمون عرب التهم الموجهة إلى المشتبه بهم، الذين تم التعرف عليهم بأسمائهم الأولى فقط بموجب قوانين الخصوصية الألمانية.





وأشاد النشطاء بالعملية كخطوة أولى نحو تحقيق العدالة لآلاف السوريين الذين يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في مرافق حكومية ، بعد فشل محاولات إنشاء محكمة دولية لسوريا.





وتنفي حكومة "الأسد" أنها تعذب السجناء.