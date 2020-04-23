تعرف على قائمة النجوم الناجون من أزمة كورونا في رمضان 2020

تشهد دراما رمضان هذا العام موسماً استثنائياً، بسبب أزمة فيروس كورونا الذي ضرب بلدان العالم في الأشهر الأخيرة وتسبب في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشاره.

وأثرت هذه الإجراءات على الدراما المصرية فتسببت بخروج بعض الأعمال من الموسم الدرامي لعدم القدرة على استئناف التصوير، خاصةً في ما يخص المشاهد التي كان من المقرر تصويرها خارج مصر، بالإضافة لصعوبة المجازفة بتصوير مشاهد يتواجد فيها أعداد كبيرة من الممثلين.

وتجاوز الزعيم عادل إمام من هذه الأزمة، حيث إنه انتهى من تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" منذ شهرين ودخل إلى مرحلة المونتاج مبكراً، ليصبح أول الأعمال المشاركة في سباق دراما رمضان.

وتدور أحداث هذا العمل الكوميدي حول شخصية "نور عبد المجيد" الذي يملك مجموعة مدارس دولية "إنترناشيونال" وحول وزوجته، التي تؤدي دورها دلال عبد العزيز. وهذا الثنائي على خلاف طول الوقت، مما يتسبب في العديد من المواقف الكوميدية.

ثاني الأعمال التي تمكنت من إنهاء التصوير في الوقت المناسب للمشاركة بدراما رمضان، هو مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان والممثلة اللبنانية نور، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

المسلسل الذي انتهى تصويره قبل أسبوع، يقدم فيه محمد رمضان شخصية "رمضان البرنس" الذي يجد نفسه في ورطة مع إخوته بسبب الإرث، وهو ما يولد صراعاً بين الجميع.

وتشهد الدراما هذا العام تواجدا خاصا للنجمات النساء، وعلى رأسهن يسرا التي تعود بمسلسل جديد يحمل اسم "خيانة عهد" تشاركها بطولته حلا شيحة.

وتعود يسرا بالعمل إلى الدراما بعدما كان آخر ظهور لها في عام 2018. وتقدم في المسلسل شخصية "عهد"، ولم يُعرف بعد إن كانت هي من ستقوم بالخيانة أم ستتعرض لها.

كما يشهد العام الحالي اجتماع نبيلة عبيد ونادية الجندي للمرة الأولى معاً في مسلسل "سكر زيادة"، الذي تشاركهما بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر. وتدور القصة حول تعرض البطلات للنصب واضطرارهن للإقامة معاً في منزل واحد، وهو ما يتسبب في مواقف كوميدية.

كما تواصل دينا الشربيني تواجدها ببطولة الأعمال الدرامية، من خلال مسلسل "لعبة النسيان" الذي يشاركها بطولته محمود قابيل وأحمد داوود وإنجي المقدم. وتؤدي الشربيني دور سيدة تفقد ذاكرتها، لتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكرها لماضيها.

ومن البطولات النسائية التي يشهدها الموسم مسلسل "بـ 100 وش" لنيللي كريم التي تغير هذا العام الصورة التي اعتاد عليها المشاهد، عبر تقديم مسلسل كوميدي يشاركها بطولته آسر ياسين.

من جهتها، تشارك غادة عبد الرازق بمسلسل "سلطانة المعز"، فيما تطل ياسمين عبد العزيز بمسلسل "ونحب تاني ليه" الذي يشاركها بطولته كريم فهمي وشريف منير.

البطولات النسائية تستمر مع مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي تقوم ببطولته ريهام حجاج ويشاركها فيه خالد النبوي ومحمود حميدة، وكذلك مسلسل "القمر آخر الدنيا" لبشرى.

ورغم قلة عدد الأعمال المعروضة هذا الموسم، إلا أن الكوميديا لن تغيب هذا العام. ويشارك بالسباق عدد من المسلسلات الكوميدية التي تعتمد البطولة المشتركة، أبرزها مسلسلات "2 في الصندوق" الذي يقوم ببطولته حمدي الميرغني وأوس أوس وفؤاد بيومي، والذي انطلق عرضه بالفعل عبر شاشة "MBC مصر".

كما يطل علي ربيع بصحبة مصطفى خاطر في مسلسل "عمر ودياب". كذلك يكمّل الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني مسيرة الأعمال التي نجحا فيها معاً، حيث يقدمان هذا العام مسلسل "رجالة البيت".

وكذلك، انطلق عرض مسلسل "اللعبة" الكوميدي لهشام ماجد وشيكو.

من جهتهم، فضّل بعض الفنانين تقديم أعمال تتناول حقبة زمنية مختلفة، حيث يقدم يوسف الشريف مسلسل "النهاية" الذي تدور أحداثه عام 2120 في إطار من الخيال العلمي حول أحداث نهاية العالم.

من جهته، يقدم خالد الصاوي وغادة عادل وصابرين وإياد نصار مسلسل "ليالينا 80" الذي يدور في ثمانينيات القرن الماضي داخل إطار اجتماعي.

من جانبه، اختار ياسر جلال إعادة إحياء شخصية "الفتوة" من خلال مسلسل يحمل نفس الاسم، الذي تدور أحداثه داخل حي الجمالية بالقاهرة.

وأخيراً، يقدم أمير كرارة هذا العام مسلسل "الاختيار" الذي يروي قصة أحمد منسي قائد "الكتيبة 103 صاعقة" الذي قُتل شهد في كمين بمدينة رفح عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي.