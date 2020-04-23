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شفاء 92 بالمئة من مصابي كورونا في كردستان العراق

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن إحصائيات بشأن عدد المصابين فيروس كورونا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وأظهر إحصائيات الصحة العراقية، أنه "من مجموع 337 إصابة بفيروس كورونا، لا يزال 25 مصابا قيد العلاج في محافظات أربيل والسليمانية وحلبجة".

 

وقد سجلت السلطات الصحية في إقليم كردستان العراق، 337 إصابة بفيروس كورونا في الإقليم منذ مارس 2020 وحتى 19 من أبريل الجاري، توفي منهم 4 مصابين، كما تماثل 312 للشفاء وعادوا إلى منازلهم، ولم يتبقى الآن سوى 25 مصابا قيد المراقبة الطبية".

 

وأشارت الإحصائيات، إلى شفاء 92.58% من المصابين بالفيروس، مقابل معدل وفاة بلغ 1%، وبقاء 6.42% قيد العلاج، فيما كان 51% من الإصابات من الإناث، و49% من الذكور.

 

ولم تسجل السلطات الصحية، خلال الأسبوع الماضي أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

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