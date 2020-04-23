5 ذكريات لعبدالله السعيد مع منتخب مصر

عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صاحب الـ34 عاما، حديث الساعة بعد خروجه من الأهلي، يبدو هادئا ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، قدمه لا تخطئ في صناعة الفرص والتسديدات.





بالطبع أن أزمة عبدالله السعيد وقت التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، مع ناديه السابق الأهلي حين وقع للزمالك، كان لها صدى كبير في المنتخب.





صانع العاب بيراميدز لديه العديد من الذكريات مع المنتخب منذ أول مشاركة له عام 2008 أمام ملاوي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العال والذي انتهى بخسارة المنتخب المصري بهدف دون رد.





وغاب عن تمثيل المنتخب من بعدها حتى عام 2013، ثم بدأ يدخل في صفوفه مرة أخرى على فترات عقب اعتزال محمد أبوتريكة.





كوبر مدرب المنتخب السابق أبدى عدم رغبته في ضم السعيد، ولكن توهج اللاعب في تلك الفترة أجبر كوبر على استعداؤه، حتى أنه خرج بتصريحات فيما بعد تفيد بأن عبدالله من أهم عناصر المنتخب.





ويغيب عبدالله السعيد عن تمثيل المنتخب الوطني منذ تولي حسام البدري قيادة الفريق، على الرغم من الاقتناع التام من قبل المدرب بقدرات اللاعب الذي شهد فترة توهجه في الأهلي.





ويبرز الفجر الرياضي 5 ذكريات لـ "عبدالله السعيد" مع المنتخب الوطني:-





1- تأهل كأس العالم روسيا 2018

شارك عبدالله السعيد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، وكان له دور في هذا الإنجاز.





2- مباراة أوغندا تصفيات كأس العالم

استطاع عبدالله السعيد أن يصنع هدف المنتخب الوحيد في اللقاء بتاريخ 5-9-2017، حينها مرر الكرة بطريقة رائعة لزميله محمد صلاح الذي اسكنها الشباك ليفوز المنتخب بالمباراة ويحصد الـ3 نقاط.





3- مباراة اوغندا كأس أمم إفريقيا 2017

بتاريخ 21-1-2017، استطاع عبدالله السعيد أن يسجل هدف منتخب مصر الوحيد في اللقاء بطريقة رائعة مرت من بين أقدام الحارس وعانقت الشباك.





4- الخروج المؤسف من كأس العالم روسيا 2018

بالطبع التأهل إلى كأس العالم كان شيء مميز، ولكن لم يستطع المنتخب أن يواصل مشواره في البطولة وخرج من الدور الأول دون حصد أي نقطة، ولم يظهر عبدالله السعيد بالشكل المطلوب.





5- مباراة البرتغال

نجح السعيد في هذه المباراة أن يصنع هدف مصر الوحيد في اللقاء الودي الذي انتهى بخسارة المنتخب بهدفين مقابل هدف، من عرضية رائعة أحسن استلامها محمد صلاح واسكنها الشباك.