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فيس بوك تجلب ميزة جديدة خاصة بالبلد الذي أرسلت منه المنشورات عالية المشاركة

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:28 م
فيس بوك
فيس بوك
أعلنت موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إتاحة ميزة جديدة، وهي معرفة الدول التي يقطن فيها مدراء الصفحات، لكنها قريبًا ستتيح لك معرفة البلد الذي أرسل منه كل منشور وبشكل منفصل، وذلك بشكل خاص في الصفحات والمنشورات التي تملك عدد كبير من المتابعين والوصول.

ولم تعلن الشركة عن معايير اعتبار أن الصفحة أو المنشور كبير فيجب عرض البلد الذي تم إرساله منه. لكن البداية ستكون مع الصفحات التي يتم إدارتها من خارج الولايات المتحدة الأميركية وغالبية جمهورها من الأمريكيين.

اختارت فيس بوك أن تبدأ بهذه الطريقة بسبب ما يمكن أن تؤثره بعض الصفحات على آراء الناخبين الأمريكيين، وذلك لإعطاء المزيد من الشفافية والنزاهة أمام المستخدمين لمعرفة مصدر المنشورات.

ويذكر أن شركة فيس بوك تهتم بالشفافية وضمان عدم نشر المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية منذ عام 2016. ووفرت أدوات للمرشحين الرئاسيين والعاملين معهم في حملة الدعاية بحماية حساباتهم. كما أصبحت تزيل المنشورات المفبركة لاسيما تلك التي تصدر من حسابات مرتبط ببعضها كشبكة.

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