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عرض قائد الزمالك السابق على الأهلي

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
عرض أححد وكلاء اللاعبين على مسؤولي النادي الأهلي التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأكدت التقارير الصحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي سيعرض نجم مصر المقاصة على السويسري رينيه فايلر لحسم موقفه خلال الأيام المقبلة.

ويُفكر الأهلي في ضم محمد إبراهيم من أجل تجهيز بديل مناسب لنجم خط الوسط المهاجم محمد مجدي قفشة في الموسم المقبل.

وذكرت التقارير الصحفية أن محمد إبراهيم كان قد رحل عن الزمالك بعد توتر علاقته مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور.

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