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الجوازات تكشف شروط استفادة المقيم من مبادرة "عودة"

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
كشفت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، عن الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن المقيم من الاستفادة من مبادرة "عودة".

وتمكن هذه المبادرة المقيمين النظاميين المتواجدين داخل المملكة حاملي تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي والزيارة بكافة أنواعها والسياحة من السفر جوًا لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدنهم إلكترونيًا عبر منصة "إبشر".

وتمثلت شروط الاستفادة من الخدمة فيما يلي :

1 - يجب أن يكون لدى صاحب الطلب بصمة في النظام

2- وجود تأشيرة لصاحب الطلب سارية المفعول

3-وجود جواز سفر ساري المفعول لصاحب الطلب

4- عدم وجود ملاحظة أمنية على صاحب الطلب

5-أن تكون جهة الوصول ضمن الدول المشمولة في المبادرة

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