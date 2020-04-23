بوجبا يحسم وجهته القادمة بين ريال مدريد ويوفنتوس

حسم بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الانجليزي وجهته القادمة بين ريال مدريد ويوفنتوس في الصيف المقبل.

وبحسب معلومات شبكة ‘‘سبورت ميدياسيت‘‘ الإيطالية، فإن بوجبا سيكون قريبًا للغاية من مغادرة مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن ليس إلى يوفنتوس كما أعلنت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية.





واكدت التقارير على أن اللاعب حسم وجهته بالانتقال نحو ريال مدريد في لاصيف المقبل للعمل تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان





وكان بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الانجليزي قد ارتبط بالرحيل عن الشياطين الحمر بعد تلقيه عروض من ريال مدريد ويوفنتوس.