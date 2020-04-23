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"التموين" تتسلم 180 ألف طن قمح محلى بالأسبوع الأول للتوريد

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:44 م
القمح المحلي
القمح المحلي
أحمد الشيخ
تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام (١٨٠) ألف طن من محصول القمح المحلي في الأسبوع الأول منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020، وهو ما يعكس إقبال المزارعين على التوريد.

وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي وذلك في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، على أن تبدأ اعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً.

وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

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