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رئيس هيئة الاستثمار يوجه بتعقيم مركز خدمة المستثمرين بأكتوبر

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:54 م
رئيس هيئة الاستثمار
رئيس هيئة الاستثمار
تفقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، مركز خدمات المستثمرين بالسادس من أكتوبر، للوقوف على أخر المستجدات وذلك في إطار متابعة حالة سير دولاب العمل بالمركز، وما تم اتخاذه به من اجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمركز والجمهور المتردد عليه.

وخلال الزيارة أكد  عبدالوهاب على ضرورة استمرار العمل بالمركز مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، موجهًا السادة المسؤولين عن المركز بإمداد القائمين علي تقديم الخدمات للجمهور بكل ما يلزم من أدوات ومعدات لضمان وقايتهم من الإصابة بالفيروس.

كذلك شدد "عبد الوهاب" على القائمين على تقديم الخدمات بالمركز للجمهور بشكل مباشر، بضرورة المتابعة معه شخصيًا لو تطلب الأمر حال وجود أي تقصير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية على نحو قد يعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر.

في السياق ذاته، وجه "عبدالوهاب" بضرورة تعقيم مبني المركز بالكامل خلال فترة إجازة العاملين حرصاً على صحتهم وسلامتهم، وتجنبا لتعطيل حركة سير العمل بالمركز، كما وجه السادة القائمين علي المركز بضرورة اتباع سياسة التناوب بين العاملين فيما بينهم بحيث يتم تقديم الخدمات للجمهور دون أي تأثر مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمركز بتقليل التجمعات. 
    
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، للمسؤولين بمتابعة ما يتم اتخاذه كل في جهته من اجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد والحد من سرعة ووتيرة انتشاره.

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هيئة الاستثمار مركز المستثمرين بأكتوبر تعقيم مركز المديرين الاجراءات الوقائية

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