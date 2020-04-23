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حبس سيدتين لاستغلالهما الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
سقطت سيدتان، في قبضة رجال المباحث، بمحيط جامعة القاهرة، لاستغلالهما الأطفال في أعمال التسول، وكان بصحبتهما ٤ أطفال فقررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بإيداع الأطفال في دار رعاية، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهمتين.

وتعود بداية الواقعة، بنجاح أجهزة الأمن بالجيزة في إلقاء القبض على سيدتين بمحيط جامعة القاهرة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، مفادها قيام سيدتين، "لهما معلومات جنائية مسجلة"، باستغلال مجموعة من الأحداث في أعمال التسول بالشوارع المحيطة بجامعة القاهرة واستغلال الظروف الصحية الراهنة وانتشار عدوى فيروس الكورونا في تكثيف نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبصحبتهما 4 أطفال، وبحوزتهم مبالغ مالية، وبمواجهة المتهمتين اعترفا باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.


وفي سياق آخر، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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حبس سيدتين تسول بوابة الفجر الفجر

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