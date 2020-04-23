"حساب المواطن" يوضح موقف أصحاب الملفات المعلقة بالتأمينات من الدعم

كشف "حساب المواطن"، اليوم الخميس، عن موقف أصحاب الملفات المعلقة بالتأمينات من الحصول على الدعم.





جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسار مستفيد، عبر تويتر، يقول فيه: أنا معلق في التأمينات، ومسجل في "ساند".. هل أقوم بحذف الدخل السابق، وأسجل دخل ساند؟





وقال "حساب المواطن": يجب أن تكون البيانات المسجلة في البوابة الإلكترونية متطابقة مع البيانات في الجهة ذات العلاقة؛ حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك.





وأضاف البرنامج: في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى البوابة الإلكترونية والتعديل على البيانات؛ ليتم دراستها والتحقق منها، ودراسة استحقاقك مرة أخرى.





وتابع البرنامج: لا بد من الإفصاح عن دخل "ساند" واختيار نوع الدخل (غير ذلك)، و مصدر الدخل (مخصص من برنامج ساند) ثم حفظ وستتم دراسة البيانات، والتحقق منها، ودراسة استحقاقك مرة أخرى.