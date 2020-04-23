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"حلو بس".. برنامج يخاطب الأطفال في رمضان على DMC

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

تعرض قناة DMC برنامج الأطفال الجديد “حلو بس” والذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس والدمية “زتون” التي قدم معها حلقات للأطفال أيضًا على الراديو 9090، وذلك ضمن خريطتها خلال شهر رمضان المبارك.

 

“حلو بس” من إنتاج مجموعة قنوات DMC ويعد برنامج الأطفال الأول الذي يذاع على الشاشات المصرية منذ سنوات، حيث يخاطب الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا.

 

البرنامج يرأس تحريره الكاتب الصحفي محمد فتحي، وشارك في كتابته ياسمين نور الدين، وهيثم عبدربه، وتحريك “زتون” وائل عوض الله، ومن إعداد محمد عادل وأشرف شرف ومدير إنتاج أحمد شفيق، وإنتاج فني ياسمين نور الدين، وإخراج أحمد داغر.


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