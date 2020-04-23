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"الغرف التجارية" تطالب بتكاتف الجميع للخروج من أزمة كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:01 م
اتحاد الغرف التجارية
اتحاد الغرف التجارية
هنأ مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له اليوم التهنئة لكل طوائف الشعب المصري ، مُطالبًا بضرورة التكاتف للخروج من أزمة فيروس كورونا الحالية والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها الدول حتى تعود الأمور إلى طبيعتها من جديد.

كما وجه " العربي" تهنئة خاصة لمنتسبي الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة والمجتمع التجاري والصناعي والاستثماري ككل بمناسبة هذا الشهر المبارك .

وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية الشعب المصري بضرورة الاستفادة من دخول شهر رمضان المبارك والالتفاف حول مصلحة بلدنا، قائلًا علينا أن نستفيد من هذه الأيام المباركة ، مُتمنيًا أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير والبركات .

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