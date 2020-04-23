Advertisements

الإمارات ترسل امدادات طبية إلى قيرغيزستان لاحتواء كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
وكالات

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قيرغيزستان، لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسيستفيد من هذه المساعدات نحو 7 آلاف من العاملين بمجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء تفشي الفيروس.

وتعليقا على هذا الأمر، قال سفير الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان السفير غير المقيم لدى قيرغيزستان سعيد مطر القمزي: "يأتي الدعم في المجال الطبي في إطار الجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا، وضمن التنسيق والتعاون متعدد الأطراف".

وأضاف القمزي: "نأمل في أن تؤدي هذه المساعدة إلى دفع جهود شركائنا في قيرغيزستان لاحتواء الفيروس بشكل عاجل وتمكين كوادرهم من مكافحة الفيروس".

وبروح التضامن والتعاون الإنساني لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انتشار الفيروس، جهداً في التواصل مع دول العالم ومد يد العون؛ لمواجهة تداعيات الوباء.

جهود الإمارات تنوعت ما بين مئات الأطنان من المساعدات الطبية، والمساعدة في إجلاء رعايا الدول إلى بلادهم واستضافة آخرين بمدينة الإنسانية، كما شملت أيضا تكريس ممتلكاتها بالخارج لتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن المساهمة في إيصال الطعام لمحتاجيه من المرضى والمعزولين صحيا بالدول التي تعاني من تفشي الفيروس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,668 مليون إصابة، بينهم أكثر من 186 ألف حالة وفاة، وأكثر من 731 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا قيرغيزستان امدادات طبية الإمارات

أخبار تهمك

عاجل.. أول بيان صحفي من اجتماع مجلس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يطلب صفتين من الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. المواعيد النهائية للمترو في شهر رمضان

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ ساعتين

أخر تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 8 ساعات

عرض قائد الزمالك السابق على الأهلي

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 17 ساعة

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن المحلات التجارية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

الخارجية الأمريكية: ندعم إيطاليا بقوة لإحتواء فيروس كورونا

مسؤول أمريكي يُشيد بجهود الإمارات في مواجهة كورونا

رئيس أمريكي سابق ينتقد قرار "ترامب" حول وقف تمويل الصحة العالمية

الإمارات تؤسس أكبر مستشفى ميداني بالشرق الأوسط لمواجهة كورونا

فرنسا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا

إماراتيان يُشيدان بجهود دولتهما في مواجهة كورونا على مستوى العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

05:08 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

03:04 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم