مصير الدوري الإنجليزي بعد توصية "فيفا"

يترقب العديد من عشاق ومحبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عودة المسابقة الأقوى في العالم بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





الاتحاد الدولي يوصي بإيقاف جميع أنشطة كرة القدم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف باسم الفيفا قد أوصي كافة الاتحادات بتأجيل جميع دوريات اللعبة الجماهيرية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"COVID – 19" وخوفا على أفراد المنظومة من اللاعبين والجماهير.





مصير الدوري الإنجليزي بعد اجتماع أندية البريميرليج

وفي سياق متصل عقد مسؤولو أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة الماضي، 17 أبريل، اجتماعًا من أجل مُناقشة موعد استئناف الموسم الجاري 2019/2020 من بطولة البريميرليج.





وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الاجتماع الذي عُقد عبر "الفيديو كونفرانس" بين أعضاء الأندية الـ20، ناقش الحلول المختفة حول المواعيد المُحتملة الجديدة وجاءت نتائجه كالتالي:-





- تم تأجيل الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى، ولن يستأنف إلا عندما يكون الوضع آمنًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الواسع في إنجلترا ولاسيما إصابة رئيس الوزراء البريطاني بالوباء العالمي.





-وأوضحت الإذاعة البريطانية أن اقتراح ضرورة إنهاء الموسم قبل 30 يونيو القادم، قد تراجعت عنه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مُشيرة إلى أنّ القرار أصبح الآن أنّ تكون الأندية ملزمة بإكمال الموسم دون تحديد موعد مُحدد بسبب خطورة فيروس كورونا.



