تعرف علي مواعيد الحظر في شهر رمضان في مصر “الرسمية”

مواعيد الحظر الجديدة في رمضان، حيث أعلن مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في مصر عن مواعيد الحظر الجديدة في مصر، بعد أن تداول الكثير خلال الساعات الماضية مواعيد حظر غير متمثلة بالصحة لذلك أعلنت مساء اليوم اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعد أن تم عقد إجتماع وتم الإفصاح بكافة التفاصيل التي تخص خظر التجوال في مصر بداية من أول أيام رمضان والذي سوف يبدء من يوم الجمعة الموافقة 24 ابريل 2020 .









حظر التجوال في شهر رمضان في مصر





وإستقر اللجنة العليا التي تدير أزمة الكورونا في مصر حاليا والتي أصبحت تريد ان يكون هناك حظر شديد من الموطنين خلال الفترة القادمة بعد ان إزداد عدد الإصابات بفيروس كورونا وإرتفعة حالات الوافاة ولكن لم يكن هناك وعي كبير من المواطنين في مصر خلال الأيام الماضية لذلك أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء عقوبات شديد علي المواطنين وذلك في عدم التخلي عن القوانين الخاصة بقرار الحظر وسيكون هناك غرمات قاسية للغاية ونقوم الأن بإستعراض كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد بدء الحظر في مصر ومواعيد انتهاء الحظر خلال شهر رمضان .









مواعيد الحظر الجديدة في رمضان





وأكدت السيد رئيس الوزارء ان الحظر سوف يمتد إلي إسبوعين إضافيين وذلك كما إستعرضنا في الأعلي بسبب إرتفاع الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 المنتشر حاليا في مصر وكافة أنحاء العالم ولذلك سيكون هناك حرص شديد علي المواطنين التي سوف تتخطي قرارات الحظر خلال الأيام القادمة وسيكون هناك أسبوعين إضافيين للحظر وسوف ينتهي الحظر بداية من 23 أبريل وذلك في حالة عدم تواجد إصابات كثيرة بذلك الفيروس اللعين .





سيبدأ حظر التجوال في أيام شهر رمضان من التاسعة مساء ويستمر حتي السادسة صباحا.





رئيس الوزراء المصري أكد أنه من المتوقع ارتفاع أعداد الاصابات في مصر الي 200 حالة.





كما أكد أنه لاسيتم اتخاذ اجراءات أكثر قسوة في حالة زيادة أعداد المصابين بحالات كورونا في مصر