تعرف على أكبر مركز لتقييم العدوى التنفسية بمستشفى النقاهة بجامعة المنصورة

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شن الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس جولة لتفقد ما تم انجازه من تجهيزات لمركز تقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة، بمستشفى جامعة المنصورة.



يشار أن مجمع العنايات، يتم تجهيزه حاليًا بالتبرعات والجهود الذاتية، ومشاركة المجتمع المدني، لتشغيل أكبر مجمع للعنايات المركزة.



رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة، والدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة، الدكتور وسام فتحي مدير العلاج الاقتصادي، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية.



وأكد رئيس الجامعة أن ما يتم من تجهيزات حاليا تأتى في اطار خطة الجامعة لسرعة تجهيز أكبر مجمع للعناية المركزة يضم وحدات عناية مركزة جديدة تستوعب أعدادًا إضافية في حالة زيادة حالات انتشار الاشتباه بفيروس كورونا وتقديم دور المساعدة والدعم الطبي لمستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأشار ان العمل مستمر ونسابق الزمن لرفع كفاءة وهيكلة وتجهيز مبنى النقاهة والحالات الحرجة والذى يتكون من 7 أدوار بطاقة 72 سرير مزودة جميعها بوصلات الأكسجين واجهزة شفط الهواء تسمح باستخدام أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة الى تركيب أحدث جهاز للأشعة المقطعية ليكون مبنى متخصص للعناية المركزة والتي يجرى تجهيزها لاستقبال حالات الاشتباه والاصابة بفيروس الكورونا في حالات انتشار الوباء، والتي ستستمر بتجهيزاتها بعد انتهاء الأزمة لخدمة المرضى.



وأضاف ما تم انجازه حاليا بفضل جهود وتبرعات أفراد وهيئات المجتمع المدني وابناء الدقهلية والذى سارعوا بالتبرع والمشاركة في دعم تجهيز وحدات العناية الجديدة.



ووجه الشكر والتقدير لكافة قطاعات المجتمع المدني لجهودهم تبرعاتهم ودعمهم لتطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية " لولا جهودكم لما تمكنَّا من مواصلة النجاح.



كما عبر عن تقديره لجهود كافة القائمين على انجاز هذا العمل المتميز لتطوير مستشفى النقاهة ورفع كفاءته.





وعلى صعيد آخر أقيمت فاعليات الملتقي الأول عبر الانترنت بمشاركة أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة، اللدكتور أحمد أنور العدل منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، الدكتور أحمد رمضان الشيخ مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة جامعة المنصورة.



كما شاركت الدكتورة مها فخرى المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، الدكتور محمد الحديدي مدير التسويق بشركة چوفى بالإمارات العربية المتحدة، الإبراهيم فهمى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة المنصورة، وبمتابعة عدد كبير من طلاب جامعة المنصورة والجامعات المصرية.





