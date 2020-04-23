نائب رئيس بني ياس: صحة اللاعبين والجماهير أهم من عودة النشاط الرياضي

قال راشد الزعابي نائب رئيس بني ياس لكرة اليد وعضو شرف نادي الوصل لكرة القدم الإماراتيين، إن صحة اللاعبين والجماهير أهم بكثير من عودة الأنشطة الرياضية، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي.





وأشار الزعابي إلى أنه قبل أن يكون مسئولا رياضيا فهو مشجع ومحب وعاشق للرياضة مثله مثل أي من الجماهير حول العالم، وينتظر عودة النشاط الرياضي في أسرع وقت، ونفتقدها١ لكن هناك أمورا أهم وهي الحفاظ على الصحة العامة لجماهير الرياضة لأنها المحرك الرئيسي لكافة الألعاب حول العالم.





وكانت قد قررت الهيئة العامة للرياضة في الإمارات يوم الخميس تعليق النشاط الرياضي في كافة الألعاب الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.





ويشمل قرار التعليق كافة البطولات والمسابقات لجميع الفئات العمرية والذي بدأ يوم الخميس الموافق 19 مارس 2020 وحتى إشعارٍ آخر .





وجاء في بيان الهيئة العامة للرياضة أنه تم اتخاذ هذه الخطوة انطلاقاً من الحرص على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ، وانسجاماً مع الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها كافة الجهات بالدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



