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الموت يفجع الفنان كاظم الساهر

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
وكالات

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر، على حسابه على "إنستجرام"، صورة لأحد العازفين في فرقته الموسيقية معلناً رحيله.

ونعى عازف الكمان محمد علي عباس من خلال تعليقه عليها وكتب: الأستاذ محمد علي عباس، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون"؟

وتعاطف معه الكثير من متابعيه وتقدموا منه بالعزاء متمنين لأهل الراحل الصبر والسلوان. ويشار إلى أن الفنان تفاعل في وقت سابق مع أزمة انتشار فيرو كورونا المستجد.

وفي هذا السياق وجه رسالة صوتية إلى متابعيه قال فيها: "إذا ألقى الزمان عليك شراً وصار العيش في دنياك مراً فلا تجزع لحالك بل تذكر كم أمضيت في الخيرات عمراً".

وأضاف: "وإن ضاقت عليك الأرض يوماً وبت تأن من دنياك قهراً، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا، فربك لا يرد يدك صفرا".

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