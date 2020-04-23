فنان خليجي تفاصيل مقلب "رامز مجنون رسمي" لـ رامز جلال

كشف الفنان الإماراتي عبدالله بالخير بعض تفاصيل الحلقة الخاصة به ضمن برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وجاء هذا خلال اتصال هاتفي أجري معه ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يعرض على شاشة قناة MBC4 حيث قال إنه دعي للمشاركة في برنامج يعرض على MBC وتقدمه الفنانة مروى وإنه لبى الدعوة مشيراً إلى أنه وصل إلى مكان التصوير والتقى الفنانة وبدأ الحوار.

ولفت إلى أن الأخيرة طلبت منه في إطار ذلك الجلوس على كرسي للرد على بعض الأسئلة مشيرة إلى أنه يمكن الكرسي أن يكشف الكذب.

وتابع أنه لم يكن يتوقع أن يكون اللقاء مقلباً مضيفاً أنه تم عرض بعض الصور عليه من خلال "دولاب ملابس" ومنها صورة للفنانة أحلام. وأشار إلى أنها صديقة له قبل أن يعلن أنه تم بعد ذلك عرض صورة للفنان رامز جلال حيث اكتشف المقلب.

وأحدث الفيديو الخاص باللقاء ضجة على حساب البرنامج على تطبيق "إنستجرام" حيث حقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة. ويذكر أن بالخير عرض برومو ترويجياً للبرنامج على حسابه على "إنستجرام" مع التعليق: "لا بارك الله في الفنان رامز جلال ولا في الفنانة مروى لأنهم لعوز ني تلاعوييز خدعوني للمرة الثانية مع مقالب رامز لا بركتن حلّت فيهم".