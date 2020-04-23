السعودية تعلن تعديل أوقات فتح نشاط المطاعم في شهر رمضان

وأكدت وزارة الداخلية للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة العامة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إلحاقا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 14 / 8 / 1441هـ ، المتضمن السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية وعن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة؛ فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم في شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة الثالثة فجراً.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 1158 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبهذا بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 13.929حالة.





وتوزعت حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بين العديد من مدن المملكة، وكان بينها 15% من السعوديين.





وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي حول تطورات فيروس كورونا، تسجيل 113 حالة شفاء من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 1925.