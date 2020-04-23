Advertisements

متلبسا برشوة.. القبض على مسؤول في محافظة الدقهلية

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على تشكيل يديره 4 تجار أصحاب شركات للمستلزمات الطبية بمحافظات الشرقية، والقاهرة، والغربية، والمنيا، وأسيوط، وبالاشتراك مع أحد أمناء مخازن وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، وتخصصوا في الاستيلاء على الأجهزة الطبية الخاصة بوزارة الصحة والاتجار بها بالبيع بعد اختلاسها بمعرفة أمين المخزن من عُهدته.

وأسفرت تحريات الهيئة عن عزم المتهمين بيع جهاز للتنفس الصناعي ماركة "دراجر"، لأحد المواطنين الراغبين بالتبرع به لصالح مستشفى حميات الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأن الجهاز المشار إليه من ذات الأجهزة التي سبق توريدها لوزارة الصحة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم متلبسين بالواقعة وبحوزتهم الجهاز المشار اليه، واستكمالًا للإجراءات تم تفتيش وحدتان سكنيتان بأحد العقارات بمحافظة أسيوط يستخدمها أفراد التشكيل كمخازن لإخفاء جرائمهم، حيث عُثر على كميات من الأجهزة المختلسة تم صرفها من مخازن وزارة الصحة منها أجهزة رسم قلب، وأشعة، وتحاليل طبية، وحضانات للأطفال المُبتسرين، وعدد من المستلزمات الطبية الأخرى الخاصة بوحدات العناية المركزة، وجارى حصر قيمتها، وبعرض المتهمين على النيابات المختصة أمرت بحبسهم واستكمال التحقيقات.

,كما ألقت الهيئة القبض على مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية متلبسا بتقاضي مبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة كمقدم لمبلغ مليون جنيه، طلبها من صاحب شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والمالك لقطعة أرض مساحتها حوالي 320 م2 كائنة بشارع المشاية بحي غرب المنصورة وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 120 مليون جنيه، مقابل قيامه باستغلال صلاحيات وظيفته بفحص النزاع على قطعة الأرض وتوصيته بإصدار قرار ايقاف ترخيص أعمال البناء على الأرض وعدم توصيل المرافق لها لصالح الثاني، وجاري عرضه على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه. 

وفي إطار استكمال جهود الهيئة المبذولة لضبط المتلاعبين في المستلزمات الطبية وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية بمحافظات الغربية، وبور سعيد، وجنوب سيناء، فقد أسفرت أعمال الرقابة والمرور على مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة عن ضبط 18580 ماسك طبي، و23889 عبوة أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القبض على مسؤول الفجر الدقهلية

أخبار تهمك

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 18 ساعة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يحسم موقفه النهائي من ضم نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. المواعيد النهائية للمترو في شهر رمضان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

"الأطباء": هناك عدوى قاتلة ولا شيء يعوضها.. وتكشف رغبة "الجيش الأبيض"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول بيان صحفي من اجتماع مجلس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطلب صفتين من الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 7 دقيقة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:08 م

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

03:04 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم