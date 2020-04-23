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حارس جديد معروض على الأهلي

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض خدمات عامر عامر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، على جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، خلال الساعات الأخيرة لضمه في انتقالات الصيف المقبل.

جاء ذلك تحسبا لحاجة الأهلي خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع حارس جديد فى الفترة المقبلة، خاصة أن شريف إكرامي حارس القلعة الحمراء سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

واقترب شريف إكرامي حارس الأهلي من الانتقال لصفوف نادي بيراميدز، بعد رغبته في الرحيل للحصول على فرصة للمشاركة.

وكشف مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي أنه بالفعل هناك مفاوضات من جانب الأهلي مع عامر عامر حارس مرمى الفريق العسكري، ولكنها ليست بشكل رسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن السويسرى رينيه فايلر سوف يتخذ قراره النهائى بشأن ضم الحارس عامر عامر، خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد دخل في مفاوضات مع عامر عامر خلال الموسم الماضي، ولكنها تعثرت.

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