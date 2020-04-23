قبل عرض مسلسل "الاختيار".. باهر دويدار يوجه رسالة لأحمد المنسي

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وجه السيناريست باهر دويدار رسالة إلى العقيد أحمد المنسي،فور انتهائه من تصوير مسلسله الجديد "الاختيار"،الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب باهر دويدار منشورًا قال فيه :"رسالة إلى الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي الذي تشرفت بمعرفته رغم إني حرمت شرف لقاءه".



وتابع باهر دويدار قائلًا:" الأخ العزيز أحمد منسي ها قد وصلنا لنهاية رحلتنا التى امتدت لأحد عشر شهرًا،عرفتك فيها و لم تعرفني،و سافرت فيها خلال رحلة حياتك القصيرة المبهرة،رغم أنني لم أعش معك فيها و لو للحظة واحدة،و لعلها يا سيدي تكون المرة الأولى التي اشعر فيها بمثل هذا الحزن لانتهائى من عمل ما".



وأضاف باهر دويدار قائلًا":"حالة من ألم الفراق الغير مفهوم،و حالة من الفراغ الذي يبحث عمن يملؤه جعلتني أخيرًا اتفهم ما صادفته مع كل من عرفك من حنين غريب،و ارتباط أغرب،و فقد لا يجد ما يعوضه".



واستكمل باهر دويدار قائلًا:"شكرًا يا سيدي على كل ما علمتنى إياه خلال تلك الرحلة القصيرة،و إن كانت تلك عادتك دائمًا مع كل من تعرف أو تصادف في الحياة،و كأن رسالتك فى الحياة أن تغير كل مكان أو إنسان تصادفه إلى الأفضل،شكرًا على هؤلاء الرجال الرائعين الذين عرفتني عليهم خلال رحلتي في البحث عنك،الشهداء منهم و الأحياء،من التقيت منهم و من لم أتشرف بلقاءه،فأمثالك لا يدلون إلا على من يتشرف المرء بمعرفته

شكرًا على معنى الإخلاص الذي جسدته أمامي طوال تلك الرحلة حتى أصبح مرادفًا لاسمك و ملمحًا من ملامح وجهك المضئ

شكرًا على هذا الخليط الغريب من المشاعر الذي صاحبنى طوال تلك الرحلة،شكرًا على الدموع و الابتسامات و الضحكات،شكرًا على الفخر و الإعجاب،و شكرًا على الحزن و الألم و الغضب،شكرًا على حالة الاطمئنان التى زرعتها بداخلي،

و اليقين الذي أوصلتني إليه أنت و رفاقك،ان هذا بلد لا يخشى عليه طالما إنه قادر على انجاب أمثالكم،

و شكرًا لإنك علمتني أن هذه الارض تنجب أمثالكم دائما،و إن رحلوا تنجب منهم آخرين كأنها تجليات متعددة لشخص واحد لا يتغير

شكرًا يا منسي لأنني ببساطة

لا أظن أنني ما زلت نفس الشخص الذي بدأ هذه الرحلة معك بعد أن أنهيتها،و لك الفضل أنت و رفاقك في هذا بعد الله عز وجل ".



واختتم باهر دويدار كلامه قائلًا :" أخيرًا أرجو أن تكون راضيًا عما قمنا به،لقد اجتهدنا فى هذا الامر ما استطعنا،فما به من توفيق فمن الله، و ما به من تقصير فمن أنفسنا،و عذرنا يا سيدى اننا أخلصنا النية،و اجتهدنا قدر إمكاننا،

أدعو لنا ربك يا منسى أن يوفقنا فيما قمنا به،و يتقبله منا،و يغفر لنا تقصيرنا فيه إن قصرنا،و يجعله في منفعة البلاد و العباد،أدعو لنا ربك يا منسى فأمثالنا هم من يحتاجون دعاء مثلك و ليس العكس، استودعك الله يا أخي و إلى لقاء إن شاء الله".



يُشار أن مسلسل" الاختيار "من تأليف باهر دويدار،إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي،بطولة أمير كرارة،دينا فؤاد،إسلام جمال،نور محمود،كريم عبد الجواد،هادي خفاجة،علاء عرفة.