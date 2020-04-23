صوفينار تستقبل شهر رمضان بإطلالة مثيرة

استقبلت الفنانة الاستعراضية صوفينار، شهر رمضان المبارك بنشر مجموعة من الصور لها.





وظهرت صوفينار وهي ترتدى ملابس البحر على أحد الشواطئ بالتزامن مع فترة الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وعلقت على الصورة قائلة: "صوفينار"، وانهال متابعوها عليها بالتعليقات.





يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.







