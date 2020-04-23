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تعرف على تفاصيل قرار الحظر الجديد تزامنًا مع حلول رمضان 2020

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:30 م
قرار الحظر الجديد
قرار الحظر الجديد
قرار الحظر الجديد.. أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدًا الجمعة الموافق الـ24 من شهر أبريل هو أول أيام شهر رمضان 2020.

قرار الحظر الجديد

واتخذ مجلس الوزراء بقيادة المهندس مصطفى مدبولي، إجراءًا بشأن حاة الحظر، المفروضة في البلاد كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويتساءل الجميع حول قرار الحظر الجديد والمقرر من الغد.

تفاصيل قرار الحظر الجديد

ويشمل قرار الحظر الجديد تقليص عدد ساعات حظر التجوال، ليبدأ في التاسعة مساءً بدلًا من الساعة الثامنة وحتى الساعة السادسة صباحًا لليوم التالي.

إعلان قرار الحظر الجديد

وأعلن المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار الحظر الجديد بعدما أنهى امجلس اجتماعه تزامنًا مع فترة الحظر الثانية والتي انتهت اليوم، والذي ينص على فتح المحال والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الـ5 مساء.

لجنة "كورونا" و قرار الحظر الجديد

واجتمعت اللجنة العليا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مساء الأربعاء، من أجل مناقشة الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان وتفاصيل قرار الحظر الجديد قبل الغد.

قرار الحظر الجديد والإجراءات المتبعة

واستعرض الاجتماع إجمالي عدد الأسرّة المخصصة للإقامة والرعاية المركزة، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في المستشفيات التابعة لوزارات الصحة، والتعليم العالي، والدفاع، والداخلية، وكذا موقف استعدادات المدن الجامعية لتحويلها إلى مستشفيات لعزل الحالات المصابة بالفيروس، وإجراءات التعامل مع المصريين العالقين بالخارج، ولاسيما مع بدء عودة أعداد منهم على متن إحدى الرحلات اليوم، قبل اتخاذ قرار الحظر الجديد اليوم.

توجيهات القيادة و قرار الحظر الجديد

ووجهت القيادة السياسية المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة، في الـ24 من مارس الماضي، باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن لمكافحة انتشار ڤيروس "كورونا"، من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية، تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري، قبل قرار قرار الحظر الجديد الذي تم الإعلان عنه.


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