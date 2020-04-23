بيراميدز يحسم موقفه النهائي من ضم نجم الأهلي

كشف النادي الأهلي منذ فترة عن قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة رينيه فايلر، بعدم رغبته في استمرار حسام عاشور داخل صفوف الفريق.





وارتبط اسم حسام عاشور بالانضمام إلى صفوف فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة، بعد عدم تجديد عقده مع الأهلي، لينتهي بنهاية الموسم الجاري.





واستقر مسؤولو نادي بيراميدز على موقفهم من ضم مع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن فريق بيراميدز تراجع عن خطوة ضمه، لرغبة الإدارة فى النزول بمعدل الأعمار بعد ضم عدد من عناصر الخبرة فى الفترة الماضية.





جدير بالذكر أن بيراميدز قد أعلن بشكل رسمي التعاقد ظهير أيمن النادي الأهلي أحمد فتحي على أن ينضم إلى النادي السماوي بداية من الموسم المقبل.











