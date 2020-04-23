"يويفا" يحتفظ باسم "يورو 2020" لبطولة الأمم المؤجلة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس أن بطولة كأس الأمم الأوروبية سوف تحتفظ باسمها الأصلي "يورو 2020"، رغم تأجيلها حتى عام 2021.





وذكر "يويفا" في بيان بعد اجتماع للجنته التنفيذية "هذا القرار يسمح للاتحاد بالاحتفاظ بالرؤية الأصلية للبطولة للاحتفال بالذكرى الستين لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (1960-2020)".





وأضاف "يويفا" "سيكون من المفيد أيضًا أن نتذكر كيف اجتمعت عائلة كرة القدم بأكملها للاستجابة للظروف غير العادية لوباء كورونا والأوقات الصعبة التي مرت بها أوروبا والعالم في عام 2020".





وتم تأجيل البطولة، التي كان من المقرر إقامتها في 12 ملعباً أوروبيا لمدة عام واحد، لتجرى في الفترة من 11 يونيو (حزيران) حتى 11 يوليو (تموز) 2021، لإعطاء الفرصة للدوريات المحلية لاستكمال مواسمها المعلقة حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا.





وبهذا الإجراء، سار "يويفا" على نهج اللجنة الأولمبية الدولية، التي أبقت أيضًا علامة (طوكيو 2020) للدورة الأولمبية المقررة في اليابان، التي تم تأجيلها لمدة عام واحد أيضاً.





وأشار "يويفا" إلى أن "الكثير من المواد ذات العلامات التجارية تم إنتاجها بالفعل قبل تأجيل البطولة.

وكان من شأن تغيير اسم الحدث أن يعني تدمير وإعادة إنتاج هذه الإشياء".



