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شاهد.. بث مباشر لمسلسل "اللعبة" الحلقة 3 على "mbc مصر"

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:54 م
اللعبة
اللعبة
سيدة صادق
يقدم موقع "الفجر الفني"، خدمة مشاهدة مسلسل "اللعبة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

وتدور أحداث مسلسل "اللعبة" حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم"، يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.

ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي.

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