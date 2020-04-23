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رويترز: انهيار اتفاق مجمع دمياط للغاز في مصر بين إيني وناتورجي

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
قالت ناتورجي الإسبانية للغاز يوم الخميس إن اتفاقا مع إيني الإيطالية والحكومة المصرية لتسوية سلسلة منازعات تتعلق بمجمع غاز مغلق في شمال مصر قد انهار، بحسب وكالة "رويترز".

وكان الاتفاق سينهي أعمال ناتورجي في مصر ويصفي مشروعا مشتركا بينها وبين إيني، في حين كانت إيني وشركات مملوكة للحكومة المصرية ستزيد حيازاتها بالمجمع المقام في دمياط.

وقالت ناتورجي في إشعار إلى البورصة إن الاتفاق كان يقوم على عدد من الشروط التي لم تتحقق، لكنها مازالت ترحب بالتوصل إلى حل ودي للنزاع.

وقال مصدر مطلع إن الشرط الأول من شروط الاتفاق كان إعادة فتح المجمع، لكن تعذر ذلك بسبب القيود المفروضة على التنقلات والصناعة في أنحاء العالم من أجل احتواء فيروس كورونا.

في غضون ذلك، قالت ناتورجي إنها ستستأنف مساعيها للحصول على تعويض بملياري دولار حكم به لصالح مشروعها المشترك مع إيني المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في 2018.

تبلغ طاقة المنشأة 7.56 مليار متر مكعب سنويا لكنها متوقفة عن العمل منذ أواخر 2012.

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مجمع دمياط للغاز توقع انتاج الغاز تسوية النزاعات ايني الايطالية

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