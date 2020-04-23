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نصاف بن علية: "تحكّمنا في الفيروس لكن لم ننتصر"

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أكدت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أن كل المعطيات التقييمية العلمية تؤكد أن تونس قد تجنّبت بين 25 مارس و12 أفريل، 25 ألف إصابة وألف وفاة بكورونا.

كما أكدت بن علية أنه قبل 22 مارس 2020، كان المصاب الواحد بالفيروس قادرا على نقل العدوى لـ5 أشخاص، في حين تراجع هذا المعدل بعد ذلك التاريخ إلى 1.6 شخص، موضحة أنه في حال تراجع هذا المعدل إلى أقل من 1 فيمكن حينها الجزم بأن الوباء تحت السيطرة.

وعن انخفاض الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة، قالت بن علية، "صحيح أننا أضفنا عاملي قطاع الصحة في عملية تقصي الفيروس على اعتبارهم في الواجهة الأولى، وهذا حقهم، لكن أهم معطى أن عدد الحالات بصدد التقلص رغم تكثيف عمليات التقصي التي نقوم بها، والهدف من التقصي هو عزل الحالات المشتبهة لايقاف العدوى الأفقية بصفة مبكرة".

كما أشارت في البرنامج الإذاعي 'ميدي شو'، إلى المعطيات الحالية استنادا إلى عدد الوفيات وعدد المصابين الخاضعين إلى الإنعاش حاليا، يؤكد أن الوضع تحت السيطرة ولم يحصل انفلات.

وشدّدت نصاف بن علية، على أن المؤكد اليوم أن الاستراتيجيا التي وضعتها الدولة أعطت نتيجة، في حين أكدت أن هذا لا يعني الإنتصار على الفيروس، قائلة "نحن تحكّمنا في الفيروس ولم ننتصر.. حذاري وجب احترام التباعد الجسدي وقواعد الوقاية والحجر الصحي حتى نحافظ على هذه النتائح".

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