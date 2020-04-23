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بورش تخصص ثمن أخر نسخة من سيارتها الإنتاجية 911 لمكافحة فيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:28 م
بورش 911
بورش 911
قامت شركة بورش ببيع أخر سيارة من أيقونتها 911 الإنتاجية في مزاد خيري، وأعلنت الشركة الألمانية أنها خصصت ثمن السيارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال Klaus Zellmer، المدير التنفيذي لبورش أمريكا الشمالية: "عندما بدأنا هذا المشروع أردت استخدام صوتنا للمساعدة في زيادة الوعي بالتمويل للعمل الرائع لشركة United Way، يسعدني أنني ساعدت في لفت الانتباه إلى جهودهم وأنا أقدر بشدة كرم ولطف جميع المشاركين والعميل الفائز بالمزاد، نحن نشارك بالعطاء من خلال تقديم تبرعنا بثمن بسيارة مهمة في تاريخنا".

كما كانت تلك النسخة الأخيرة من 911 هي أحد نسخ فئة رودستر محدودة الأنتاج والتي تحمل محرك 6 سلندر مستقيم 4.0 لترًا ينتج 503 حصان وعزم 470 نيوتن متر مع ناقل حركة يدوي. تحتاج 911 رودستر إلى 4.0 ثوان فقط لتحقيق تسارع 0-100 كم/س وتبلغ سرعتها القصوى 310 كم/س.

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