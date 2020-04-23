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الملك سلمان يهنيء الشعب السعودي بحلول شهر رمضان المبارك

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:34 م
الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز
الفجر السعودي
قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خالص التهاني للشعب السعودي بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال الملك سلمان: "إننا نعيش ظرفًا بالغًا أثر على البشرية كافة بالتزامن مع دخول شهر الرحمة والغفران".

ودعا خادم الحرمين، بالشفاء لكل مريض والرحمة لمن لم يبلغ رمضان، مضيفًا: "نتشرف بما تفضل الله به علينا من خدمة لحرمين الشريفين".

وأردف الملك سلمان "حفظه الله" : " نتشرف بخدمة الحرمين ونؤدي حقها بإكرام وفادة ضيوف الرحمن، ونعتز بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا " .

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك.

ودعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس، والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وأوضحت المحكمة في بيان سابق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان، حسب قرار المحكمة العليا المنوّه عنه".

كما طالبت "ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".




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