رئيس الحامول يتفقد قرية "الزعفران" بعد عزلها في كفرالشيخ (صور)

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تفقد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفرالشيخ، قرية الزعفران التي تم عزلها صحيًا لمدة 14 يوم، رافقه للواء أحمد الصعيدي، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة الحامول، والعقيد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والدكتور حمادة عبد الرحمن، مدير الإدارة الصحية، وقسم مكافحة الأمراض المعدية، لعزل منطقة جغرافية بقرية الزعفران لظهور حالات فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة.



وأكد يونس، في بيان، أن المحافظ قد كلف مديرية التضامن الاجتماعى، مديرية التموين، مديرية الشؤون الصحية كلا فيما يخصة واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي القرية.



وكذلك أيضا تم تكليف مديرية أمن كفر الشيخ باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق الحظر علي القرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.



وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.



وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.



وقال إن الحكومة قررت إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة لدعم صناعة السيارات.



وذكر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، منوهًا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة كورونا.



ولفت إلى أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ستستمر في الزيادة، ومن الوارد أن تزيد عن 200 إصابة يوميًا، ولكن الحكومة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد.