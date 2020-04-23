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التفاصيل الكاملة.. الزمالك ينهي الصفقة الأولى

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع محمد عبدالعاطي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانهى مجلس ادارة نادي الزمالك اتفاقه مع لاعب وسط فريق وادي دجلة، على كافة التفاصيل، وذلك ضمن خطة مسئولي الأبيض لتدعيم وسط الملعب.

وفي حال إتمام التعاقد سوف ينضم بداية من الموسم المقبل على أن تكون مدة التعاقد خمسة مواسم.

ويحاول مسؤولو نادي الزمالك اقناع إدارة وادي دجلة للتخلي عن اللاعب، وإجراء صفقة تبادلية بانتقال أحد لاعبي الأبيض لوادي دجلة وسداد مقابل مادي.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد حاول ضم اللاعب في وقت سابق إلا أن الخلاف على المقابل المادي بين الناديين حال دون اتمام الصفقة.

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