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البنك الدولي يخفض توقعاته حول أسعار النفط العالمية

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:51 م
أسعار النفط
أسعار النفط
أوضحت تقارير صادرة عن البنك الدولي، اليوم الخميس، أن توقعات البنك لمتوسط أسعار النفط انخفضت إلى 35 دولارا للبرميل، بعدما كانت تصل إلى 58 دولارا في شهر  أكتوبر.

وجاء في البيان: "من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 35 دولارا للبرميل في عام 2020، يليه انتعاش إلى حدود 42 دولارا للبرميل في عام 2021، وهو أقل بكثير من توقعاتنا في  أكتوبر الماضي البالغة 58 دولارًا للبرميل و59 دولارا للبرميل".

قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في مطلع شهر أبريل الجاري أنه من المتوقع أن تؤدي جائحة "كوفيد-19" الآخذة في الانتشار بشكل سريع إلى "ركود عالمي ضخم" من المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة.

وأقر البنك الدولي خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا لدعم جهود تصدي الدول لتداعيات فيروس كورونا.

وأعلن البنك في بيان عن أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1,9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلدا وعمليات جارية في 40 بلدا، بحسب "فرانس برس".

وقال رئيس البنك الدولي: "نحن نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد-19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي".

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