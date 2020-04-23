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بنجلاديش تمدد الإغلاق المفروض بسبب كورونا حتى شهر مايو المقبل

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات في بنجلاديش، مساء اليوم الخميس، عن تمديد الإغلاق المفروض على الشركات ووسائل النقل ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسوف يستمر الإغلاق حاليا إلى يوم 5 مايو المقبل، بحسب أمر صادر عن وزارة الإدارة العامة، وسوف تستثنى أجهزة الطوارئ منه.

وذكرت الوزارة الإدارة العامة: أن المصانع يمكنها أن تعمل فقط في حال ضمنت سلامة العاملين؛ تماشياً مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وسجلت بنجلاديش 7 وفيات جراء فيروس كورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة حتى صباح اليوم، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 127، فيما سجلت 414 حالة جديدة خلال تلك الفترة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 4186، بحسب وزير الصحة زاهد مالك.

ومبدئيا، أغلقت بنجلاديش المدارس ووسائل النقل والشركات الحكومية والتجارية لتسعة أيام من 26 مارس الماضي، لإبطاء انتشار الجائحة، ثم جرى تمديد الإغلاق ثلاث مرات فيما بعد حتى 25 أبريل الجاري.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,668 مليون إصابة، بينهم أكثر من 186 ألف حالة وفاة، وأكثر من 731 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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