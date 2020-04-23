Advertisements

عاجل.. السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:57 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم أعاده الله علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وتابع السيسي: "يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في ظل حالة فريدة من التكاتف والتلاحم نعيشها جميعًا ونتضرع فيها إلى الله سبحانه وتعالي أن يحفظ بلدنا وشعبها العظيم ويمنحنا القدرة على مواجهة المخاطر والتحديات، حفظ الله مصر والمصريين وسائر شعوب الأرض.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية ليتم تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد . 

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت أن يبدأ حظر التجول في الشوارع يوميًا من التاسعة مساء بدلا من الثامنة حتى السادسة صباحًا.

وأوضح أنه سيتم فتح المحلات والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساء، فضلا عن اقتصار عمل محلات تقديم الطعام على خدمة "الدليفري" أو شراء الطعام فقط.

وقال إن الحكومة قررت إعادة العمل بعدد من الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم فيما يخص الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، واعتبارا من الأسبوع القادم سيتم السماح بترخيص المركبات الجديدة لدعم صناعة السيارات. 

وذكر رئيس الوزراء، خلال المؤتمر، أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جداول امتحانات الطلاب المقرر عقد امتحاناتهم، منوهًا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية عودة السياحة الداخلية لدعم قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة.   

وأشار إلى أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع من يخالف الإجراءات الاحترازية التي تضعها الدولة لمواجهة كورونا. 

ولفت إلى أن الأعداد المصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ستستمر في الزيادة، ومن الوارد أن تزيد عن 200 إصابة يوميًا، ولكن الحكومة قادرة على التعامل مع هذه الأعداد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان تهنئة بوابة الفجر الفجر الشعب المصري السيسي

أخبار تهمك

"الأطباء": هناك عدوى قاتلة ولا شيء يعوضها.. وتكشف رغبة "الجيش الأبيض"

منذ أقل من ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

منذ ساعة و 9 دقيقة

فايلر يطلب صفتين من الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ يوم

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ ساعتين

بيراميدز يحسم موقفه النهائي من ضم نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. المواعيد النهائية للمترو في شهر رمضان

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول بيان صحفي من اجتماع مجلس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

05:08 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

03:04 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم