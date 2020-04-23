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"حساب المواطن" يكشف موقف المعلقين في التأمينات من الدعم

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
كشف برنامج حساب المواطن، موقف المعلقين في التأمينات من الحصول على الدعم، مؤكدًا على ضرورة تطابق البيانات المسجلة مع البيانات الموجودة في الجهة ذات العلاقة.

وقال حساب المواطن، إنه " في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل) والتعديل على الحالة الوظيفية إلى "لاتوجد وظيفة" وحذف الدخل السابق".

وأضاف: "ولابد من الافصاح عن دخل "ساند" واختيار نوع الدخل "غير ذلك" و مصدر الدخل "مخصص من برنامج ساند" ثم حفظ ، وسيتم دراسة البيانات والتحقق منها و دراسة إستحقاقك مرة أخرى " .

وأرفد: " يجب أن تكون البيانات المسجلة في البوابة الإلكترونية متطابقة مع البيانات في الجهة ذات العلاقة حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك و في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة إستحقاقك مرة أخرى " .

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