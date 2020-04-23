رامز جلال يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك

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نشر الفنان رامز جلال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك''.



وتضمنت هذه الصورة البوستر الترويجي لبرنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي"، وكتب على هذه الصور قائلا: "كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم اعاده الله علينا باليمن والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وادعولنا ربنا يتمها بالخير ويكملها بالستر''.



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: اللهم امين يارب، كل سنة وانت طيب وبالف خير وصحة وسعادة وستر يا غالي ربنا يجعله رمضان مبارك عليك وعلينا جميعا يارب وما يقطعلك عاده أبدا يانجم النجوم كل رمضان وانت منور الشاشة ومنور حياتنا يا رموز وربنا يتمهالك دايما علي خير ويكملهالك بالستر يانجم العالم.



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.