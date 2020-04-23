"السينمات والمسارح".. الوزراء يكشف تفاصيل الوضع بهما بعد انتشار الكورونا

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وضع دور السينما والمسارح بعد فيروس كورونا سيكون مختلف عن وضعها قبل فيروس كورونا، معقبا: "الوضع لن يكون كما كان من قبل".



وأوضح "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أنه لن يسمح أن تكون قاعات السينما والمسارح ممتلئة بالحضور، فضلا عن وجود مطهرات، وقد يتم اللجوء إلى استخدام الكمامات داخل القاعات.



وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم، منوهًا بأن الفترة الحالية تشهد العديد من المناسبات الدينية والوطنية، مهنأ القوات المسلحة بمناسبة ذكري تحرير سيناء.



وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات الجديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية تعاملت مع ازمة كورونا منذ البداية بالعمل على الحفاظ على صحة المواطن المصري، والذي تم ترجمتها لعدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ الإعلان عن اول حالة إصابة، مع العمل على الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية، والتشديد على أهمية الحفاظ على صحة العمال بالمشروعات والمصانع، والذي انعكس بالزيارات التي قام بها الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء للتأكيد على تأمين صحة المواطن المصري.







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.